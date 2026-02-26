Ліга чемпіонів

Півзахисник каталонців відповів скептикам, які не вірять в успіх команди в головному єврокубку.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо прокоментував шанси команди на тріумф у поточному розіграші Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу "синьо-гранатові" зустрінуться з Ньюкаслом або ПСЖ.

"Сумно чути, коли люди кажуть, що з нашим стилем гри неможливо виграти Лігу чемпіонів. Але ми знаємо, що нам потрібно покращити, щоб досягти цього", — наводить слова Ольмо Barca Universal.

Нагадаємо, минулого сезону команда дісталася півфіналу, де поступилася Інтеру. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

Перші матчі стадії заплановані на 10-11 березня, ігри-відповіді — на 17-18 березня.

