Ліга чемпіонів

Бельгієць назвав потенційне протистояння з Манчестер Сіті матчами мрії.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа поділився думками щодо можливого жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Серед потенційних суперників вершкових — англійський Манчестер Сіті та португальський Спортінг.

Бельгієць пригадав попередній досвід гри проти лісабонців та відзначив їхній прогрес.

"Зі Спортингом я перетинався ще у 2015 році, будучи гравцем Челсі – у них чудова арена. Це непростий суперник, який демонструє вражаючі показники у своєму чемпіонаті".

Окремо Куртуа висловився про ймовірну чергову дуель із Манчестер Сіті, з яким Реал регулярно зустрічається в останніх розіграшах турніру.

"Зізнатися, ми боремося з Манчестер Сіті протягом багатьох років, і подібні протистояння – це матчі мрії. Подивимося, чи відбудеться така зустріч цього разу", — зазначив воротар мадридців.

Нагадаємо, що зустріч Реала та Бенфіки завершилася перемогою мадридців із рахунком 2:1. Підопічні Альваро Арбелоа виявилися сильнішими за сумою двох матчів і пройшли до наступного раунду Ліги чемпіонів.