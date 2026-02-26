Інше

Вернидуб оцінив рівень чемпіонату Азербайджану та зізнався, що хотів би очолити Нефтчі раніше.

Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб поділився враженнями від роботи в Азербайджані та розповів про особливості місцевого чемпіонату. Слова українця передає Sportinfo.az.

За словами 60-річного фахівця, його приємно здивував рівень Прем’єр-ліги Азербайджану. Наставник зазначив, що в турнірі складно передбачити результати, адже більшість команд демонструють приблизно однаковий клас, і в кожному матчі можливий будь-який підсумок.

Також Вернидуб зізнався, що шкодує через те, що не очолив бакинський клуб раніше. На його думку, якби він розпочав роботу ще влітку 2025 року, то мав би більше часу для побудови команди й зміг би вивести Нефтчі на амбітніший рівень.

Нагадаємо, український спеціаліст очолив Нефтчі на початку грудня минулого року