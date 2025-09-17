Слідкуйте за матчем з Football.ua.
фото ФК Шахтар Донецьк
17 вересня 2025, 12:32
Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Полісся Ставки зустрінеться з донецьким Шахтарем.
Поєдинок пройде в Києві на стадіоні Темп. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Полісся Ставки — Шахтар:
Полісся Ставки представляє аматорський чемпіонат Київської області, тоді як у Кубку до цього вибило Ребел (3:0), а у Шахтаря одинадцять балів після п’яти турів в УПЛ та третя позиція відповідно, команда тільки розпочинає захист кубкового трофею.