Ліга чемпіонів

Англійський півзахисник Реала не встигне відновитися до перших матчів плей-оф головного єврокубка.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем перебуває в лазареті з початку лютого. Нещодавно англієць почав працювати з м'ячем, проте його повноцінне повернення в стрій найближчим часом не очікується.

У Беллінгема немає шансів допомогти Реалу в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші ігри цієї стадії пройдуть 10 і 11 березня, а матчі-відповіді — 17 і 18 березня. На цій стадії мадридці зіграють або проти Манчестер Сіті, або проти Спортінга. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

У сезоні-2025/26 Джуд Беллінгем провів 28 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок шість голів та чотири асисти. 2 березня Реал прийматиме Хетафе в межах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем хоче зіграти в АПЛ.