Ліга чемпіонів

Гідний виступ.

Помічний головного тренера Бенфіки Жуан Тральяу висловився після поразки у матчі-відповіді з мадридським Реалом (1:2, за сумою двох матчів 1:3) в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

«Ми грали добре більше, ніж 25 хвилин, провели чудовий перший тайм. У другому таймі ми теж були сильними. Це була чудова гра з нашого боку.

Я тільки що розмовляв з Жозе Моурінью, і він дуже пишається нашою грою проти гіганта світового футболу.

Ми могли забити більше, створили для цього моменти. Більше того, ми практично не давали шансів Реалу, їм вдалося забити лише завдяки двом конкретним моментам. Ми засмучені результатом, але дуже пишаємось командою.

Ми маємо свою ідентичність, і ми від неї не відходимо. Незважаючи на те, що це був Реал, у нас був план домінувати в певні періоди. Гравці були чудові, діяли чудово. Вони заслуговували на більше. Голи суперника були випадковими, перший припав одразу після нашого м'яча. Але, звісно, ​​«Мадрид» дуже сильний, і зрештою він забив.

Ми завжди тримали голову високо і, на жаль, не досягли всього, що планували. Але ми дуже пишаємось командою. План був хороший, і ми виявили характер як у першому, так і у другому таймі. Насправді ми меншого й не очікували, бо в нашій команді багато висококласних гравців.

Я дуже пишаюся трьома матчами, які ми провели проти Реала: ми виграли одну, програли дві, рахунок – 5:5. Але, мабуть, ми хотіли більшого. Ми хотіли пройти далі», – сказав Тральяу.