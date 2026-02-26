Ліга чемпіонів

Надважкий матч для "орлів".

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук висловився після матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів з туринським Ювентусом (2:3, за сумою двох матчів 7:5).

«Ми зустрілися із справді сильною командою, і раді, що пройшли далі, хоча нам, безумовно, загалом потрібно покращити свою гру.

Ми мали значну перевагу, яку потрібно було зберегти, але не змогли зробити це найкращим чином.

На відміну від першого матчу, нам було важко контролювати м'яч і ми не змогли повторити гру минулого тижня. Нам було важко навіть після того, як Ювентус залишився у меншості. Їхні вінгери грали чудово і змушували нас довгий час оборонятися.

У перерві я попросив своїх гравців виявити більше холоднокровності, але нам це вдавалося лише в певних епізодах.

З точки зору гри ми могли б зіграти набагато краще, але найголовніше – ми вийшли до 1/8 фіналу», – сказав Бурук.