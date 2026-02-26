Ліга чемпіонів

"Монегаски" на рівних билися з чинним переможцем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі висловився після двоматчевого протистояння з Парі Сен-Жермен (2:2, за сумою двох матчів 4:5) в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

«Ми можемо пишатися нашими двома матчами проти ПСЖ з огляду на те, що в обох випадках ми залишалися вдесятьох. У такі моменти мимоволі запитуєш: «А що, якщо?»

Думаю, ми заслуговували на більше, особливо сьогодні. У першому матчі ми були холоднокровними у реалізації, але зазнавали серйозного тиску з боку «Парижа».

Сьогодні, вважаю, ми зіграли набагато краще, тому відчуття таке, що ми заслуговували на більше», – сказав Поконьйолі.