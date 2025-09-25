Україна

Футболіст київського Динамо Владислав Кабаєв в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів про співпрацю із колишнім наставником команди Мірчею Луческу.

— Ви працювали із Мірчею Луческу, який принаймні у Шахтарі, був дуже вибагливим до флангових півзахисників. Ви відчули на собі додаткові навантаження?

— Дуже велике навантаження було на команду. Багато бігової роботи, довго тренування йшли. Комусь заходило, комусь ні. Я багато з ким працював, потрібно знайти свого тренера, свою людину. Гадаю, по моїй грі та по моєму настрою було видно, що мені було тяжко. Від мене вимагали те, що я не дуже добре можу робити. Якби я міг це робити, я б у цього тренера теж міг заграти. Я не Дуглас Коста, не Вілліан, я не Вітя Циганков (давайте дивитися правді в очі)... Тож, мені було тяжко.

Прийшов Шовковський, трохи змінив це і сказав мені: "Ти можеш робити ось це, ось те і ось те". І воно пішло зовсім по-іншому. Мені потрібно більше свободи. Коли мене ставлять в рамки "приймай м’яч і подавай", то мені тяжко. А коли мені кажуть: "Можеш по ситуації зіграти ось там і ось там", то я себе відчував легше.

А при Луческу мені було тяжкувато. Плюс, я ще потрапив у такий період, що команда програла Зорі, Дніпру-1, Бенфіці. І цей сезон закінчили на четвертому місці. Не скажу, що я один погано грав, просто у команди був такий період тоді, що ми не демонстрували свій максимум. Потім змінився тренер і він нічого кардинально не поміняв. Просто дав трохи свободи і пішов результат одразу, – розповів Кабаєв.

