Тренер ЛНЗ підбив підсумки матчу з Кривбасом.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов підсумував домашній матч сьомого туру УПЛ проти криворізького Кривбасу — 0:0 на пресконференції.

- Результатом я незадоволений, але, якщо говорити загалом про гру, то задоволений виступом своєї команди. Як я вже зазначав раніше, зараз у нас відбувається багато змін у складі. З погляду організації гри ми провели дуже якісний матч. У цьому сезоні нам бракує забитих м’ячів — це однозначно проблема, над якою потрібно працювати.

Я не можу сказати, що ми просіли наприкінці матчу. У нас були моменти й у другому таймі. Кривбас — це добре підготовлена команда, яка забила дуже багато м’ячів у попередніх турах чемпіонату. З таким суперником не можна грати повністю у відкритий футбол, і ми до цього готувалися. Я не вважаю, що фізично ми виглядаємо гірше, ніж Кривбас чи інші суперники в попередніх матчах.

Ми ретельно аналізували гру Кривбасу і розуміли, що потрібно діяти максимально надійно в захисті. У нас є швидкі нападники — Проспер і Ассінор. Вони швидші за захисників Кривбасу, які не завжди впевнено діють у позиційній обороні — саме на цьому ми хотіли зіграти. В першому таймі були епізоди, коли Проспер проривався до штрафного майданчика. Нам залишалося лише якісно виконати останній пас — і могли б мати результат, — сказав Пономарьов.

Після семи турів ЛНЗ має 11 очок і посідає шосту сходинку в таблиці, тоді як Кривбас з 13 балами розташувався на п’ятому місці.