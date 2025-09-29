Україна

Тренер Кривбаса розкритикував роботу арбітрів після матчу сьомого туру УПЛ.

Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен прокоментував безгольову нічию з ЛНЗ у сьомому турі УПЛ. Наставник залишився незадоволений діями суддівської бригади.

"Вважаю, ми не показали свій найкращий футбол, на який здатні. Але команда була організованою. Хлопці діяли дуже дисципліновано. Можливо, я міг внести трохи більше енергії в атакувальні дії. У нас були моменти. Я вважаю, у нас просто вкрали очки.

Було абсолютно чисте взяття воріт, яке нам не зарахували. Судді мають проаналізувати свою роботу. Це неприйнятно: у першому таймі ми, я вважаю, заробили два пенальті, і вони навіть не перевірили VAR. А коли ми забили чистий гол – вони раптом вирішили перевірити VAR. Це виглядає несправедливо", — сказав ван Леувен.

Після семи турів ЛНЗ має 11 очок і посідає шосту сходинку в таблиці, тоді як Кривбас з 13 балами розташувався на п’ятому місці.