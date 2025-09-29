Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 29 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному місцевий Верес прийматиме житомирське Полісся.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[12] ВЕРЕС — ПОЛІССЯ [8]

ПОНЕДІЛОК, 29 ВЕРЕСНЯ, 18:00. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Для рівненського Вереса новий сезон стартував із завзятої мінімальної поразки від Динамо (0:1), після чого команда поступилася ще двічі, програвши Полтаві (0:1) та Шахтарю (0:2).

Потім настав переломний момент, який пішов за перемогою в Кубку України над Коростенем (4:0), після чого рівняни видали серію з чотирьох матчів без поразок – дві перемоги над ЛНЗ (2:0) та Кудрівкою (2:0), а також нічия з Колосом (0:0).

Однак до чергового матчу чемпіонату команда Олега Шандрука підходить з не дуже добрим настроєм. У середині тижня Верес поступився київському Локомотиву (0:1) і залишив розіграш Кубка України.

Як бачимо, результати команди Шандрука досить нестабільні — у його підопічних, по суті, залишаються ті ж проблеми в обороні, що й раніше, а також не вистачає креативності в атаці, щоб ламати насичені редути опонентів біля чужих воріт.

В результаті Верес набрав лише сім очок після шести турів і зараз посідає 12 місце перед зоною вильоту. Якщо Верес хоче уникнути долі боротьби за виживання, то потрібно вже зараз щось міняти та братися за голову, інакше потім може бути пізно.

Для Полісся старт сезону під керівництвом нового головного тренера Руслана Ротаня проходить дуже болісно, ​​що може призвести до несподіваних рішень від керівництва, що ми вже бачили у минулому.

Команда невдало провела відбір у Лізі конференцій, де вилетіла від Фіорентини, показавши цілком якісний та привабливий футбол, особливо у другій зустрічі в Італії.

Проте в УПЛ між єврокубками були біль та негатив. Після перемоги над Карпатами (2:0), "вовки" програли Колосу (0:1), ЛНЗ (0:2) та Динамо (1:4). Лише в середині вересня була перемога над Кривбасом (1:0), а потім три очки у грі з Кудрівкою (2:0).

Проте останній матч виявився провальним — у Кубку України Полісся безвільно поступилося львівському Руху (0:3), який також зіткнувся із кошмарним початок сезону.

Команді Ротаня явно не вистачає стабільності, що за складом, що за рішеннями на полі. Занадто багато помилок в обороні від команди, яка мітить на єврокубкові місця та має високі амбіції в УПЛ. Ротань вже неодноразово намагався випустити свіжу кров на поле, даючи шанс гравцям, які мали мало ігрової практики, але щоразу натикався на провал, адже очікування не виправдовувалися. Що буде далі — побачимо...

Матч Вереса й Полісся уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "вовкам" з коефіцієнтом 2.18. А перемогу Вереса оцінюють в 3.67. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "вовків"!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Сміян, Гончаренко, Харатін, Ціпот, Стампуліс — Шарай, Бойко, Кльоц, Помба — Безбородько.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко — Андрієвський, Бабенко, Шепєлєв — Назаренко, Велетень, Філіппов.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Верес може здобути 40 домашню перемогу в УПЛ;

- Полісся може здобути 30 вікторію в УПЛ;

- Полісся в гостях може десятий раз зіграти внічию або зазнати десятої виїзної поразки в УПЛ;

- безнічийна серія Полісся триває в УПЛ шість ігор: три перемоги та три поразки;

- безпрограшна серія Вереса триває в УПЛ три гри: дві перемоги та нічия;

- десятий гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц (Верес);

- новачок Полісся Микола Гайдучик у минулому сезоні виступав саме за Верес. Сергій Корнійчук (Верес) поточний чемпіонат починав саме в Поліссі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.