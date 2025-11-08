Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 листопада та розпочнеться о 13:00.

У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Житомирі харьківський Металіст 1925 прийматиме луганську Зорю.

МЕТАЛІСТ 1925 — ЗОРЯ

СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 13:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. АРБІТР — ЄВГЕН ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після перших 11 турів можна дійти висновку, що у нинішньому сезоні Металіст 1925 треба вважати одним із фаворитів на єврокубкові місця, особливо з урахуванням щільності турнірної таблиці УПЛ.

Наразі команда Младена Бартуловича перебуває в певній ігровій кризі — після дійсно якісного початку сезону, хаьків'яни різко забуксували — серія з чотирьох матчів без перемог у чемпіонаті, де була одна поразка від ЛНЗ (0:1) та три нічийні результати — проти Динамо (1:1), Кудрівки (1:1) та Полісся (0:0).

Загалом у харків'ян є малюнок гри, є список ключових гравців, від яких залежить побудова гри, але не вистачає одного – кращої реалізації моментів та більшої кількості забитих м'ячів – попереду Металіста 1925 п'ять команд і лише у ЛНЗ забито на один гол менше. З іншого боку, сім пропущених м'ячів — це на даний момент найкращий показник чемпіонату.

Таким чином, Металісту 1925 просто необхідно перервати невдалу серію і повернутися на правильний шлях, старанно працюючи на тренуваннях з метою досягнення потрібних результатів. Всі передумови для цього є.

У той же час Зоря, як і раніше, страждає від своєї нестабільності в результатах — перемоги чергуються з поразками або нічийними результатами, хоча луганчан та харків'ян розділяє лише одне очко у турнірній таблиці.

Наразі мова не повертається сказати, що у Зорі все погано – команда видає серію з п'яти матчів без поразок в УПЛ, де було дві перемоги проти Руху (1:0) та Епіцентру (2:1). Однак підопічні Віктора Скрипника не змогли вичавити більше одного бала у поєдинках із Оболонню (0:0), Динамо (1:1) та Вересом (0:0).

Як бачимо, у луганської команди є така ж головна проблема на перший погляд — це реалізація моментів біля чужих воріт.

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що це буде зустріч двох команд — міцних середняків, які не надто балують результативністю, але досить надійні в обороні. Обидва клуби хочуть перемогти у майбутній грі, тож легко нікому не буде.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 проведе 90 матч в УПЛ;

- безвиграшна серія Металіста 1925 в УПЛ триває чотири гри: три нічиї та поразка;

- Металіст 1925 може провести 40 безгольовий матч в УПЛ;

- безпрограшна серія Зорі в чемпіонаті триває п'ять ігор: дві перемоги та три нічиї;

- 200 матч в УПЛ може провести Вячеслав Чурко (Металіст 1925), 50 — Яков Башич (Зоря);

- Віктор Скрипник біля керма українських клубів може зазнати 60 поразки на топ-рівні;

- Младен Бартуловіч у минулому сезоні очолював саме Зорю;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925);

- Денис Антюх (Металіст 1925) у минулому сезоні виступав саме за Зорю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Шабанов, Салюк, Крупський — Калюжний — Калітвінцев, Литвиненко — Рашиця, Антюх, Ітодо.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Янич, Джордан, Пердута — Кушніренко, Попара, Андушич — Вантух, Слесар, Будківський.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА