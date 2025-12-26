

Від початку доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка, Клюси, Ясна Поляна Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Малушине, Сімейкине, Біла Береза, Суходіл, Гірки, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Яструбщина Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, також здійснив 49 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Глушківки. Бій досі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та у бік Озерного та Зарічного. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Сіверська та Серебрянки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 18 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки та Нового Шахового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне та у бік Іскри.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки окупантів поблизу населених пунктів Успенівка та Гуляйполе, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників, зокрема у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. Противник завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Новотягинка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.