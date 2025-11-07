Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та ковалівський Колос.

Кудрівка та ковалівський Колос зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Василь Баранов, після перемоги над київською Оболонню (1:0), залучив до стартового складу Морозка на лівому фланзі атаки.

Руслан Костишин, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Бондаренка та Рухадзе в обороні.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак, Сторчоус, Морозко — Фрімпонг.

Запасні: Кулик, Льопка, Мамросенко, Рогозинський, Гусєв, Матвєєв, Нагнойний, Пушкарьов, Світюха, Демченко, Лєгостаєв, Литовченко.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, І. Краснічі, Бондаренко, Рухадзе — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Оєвусі, Гусол.

Запасні: Мацапура, Шершень, Цуріков, О. Демченко, Челядін, Кане, Салабай, Климчук, Безручук.



Гра Кудрівка — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.