Команда Руслана Костишина зламала магию колективу Василя Баранова на Оболонь-Арені.
Кудрівка — Колос, фото УПЛ
07 листопада 2025, 20:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Колос 1:3
Голи: Сторчоус, 35 — Ррапай, 69 (пен.), Климчук, 80, Цуріков, 85
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак (Світюха, 76), Сторчоус (Литовченко, 62), Морозко (Пушкарьов, 75) — Фрімпонг (Лєгостаєв, 46).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, І. Краснічі, Бондаренко, Рухадзе (Цуріков, 46) — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (Демченко, 90) — Алефіренко (Кане, 46), Оєвусі (Салабай, 58), Гусол (Климчук, 58).
Попередження: Думанюк, Лєгостаєв, Лосенко