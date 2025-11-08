Україна

Тренер прокоментував ключові моменти матчу з Рухом.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук поділився враженнями після домашньої перемоги над Рухом у черговому турі УПЛ.

"Сьогодні нам трохи не вистачило холоднокровності у завершальній стадії атак, щоб уникнути нервової кінцівки матчу. Коли ми на тренуваннях відпрацьовуємо більшість моментів, гравці дуже спокійно їх реалізують. Сьогодні ж трішки не вистачило терпіння та спокою", — зазначив Шандрук.

Тренер додав, що в іграх із суперниками, як-от проти Епіцентру в Тернополі, команда демонструє стабільну гру, і він не бачив потреби в кардинальній зміні стартового складу, хоча конкуренція завжди вітається. Наприкінці матчу, за словами наставника, команді довелося трохи змінити тактику: Ігор Харатін опустився у п’ятірку захисників, а Марко Сапуга піднявся вище.

"Можливо, для вболівальників це на користь — інтрига трималася до фінального свистка. Для мене було б краще спокійно завершити гру з рахунком 2:0, але добре, що перемогли. Є три очки, і це дуже важливо. Хочу привітати наших фанів — ми давно не радували їх домашньою перемогою", — додав тренер.

Завдяки цій перемозі Верес зміг набрати вже 16 очок в сезоні. Наступну гру рівняни проведуть проти Кривбаса.