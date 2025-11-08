Україна

Тренер Кривбаса висловив незадоволення рішеннями арбітрів після поразки від Карпат.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен після поразки від Карпат (0:1) у 12 турі чемпіонату України висловив невдоволення роботою арбітрів.

За словами наставника, судді вплинули на перебіг матчу:



"Був фол на наших гравцях, але VAR не втрутився, хоча повинен був. Час підняти важливу дискусію про рівень суддів, особливо на VAR. Також мені не сподобалось, коли арбітр сміявся з гравцями. На такій роботі потрібно ставитися серйозно", – заявив ван Леувен.

Тренер додав, що червона картка для голкіпера його команди стала ключовим моментом:



"Я вважаю, що краще було пропустити гол і продовжити грати в одинадцятьох, але арбітр ухвалив таке рішення. Ми мали свої моменти навіть удесятьох", – підкреслив він.

Щодо суперника, Патрік ван Леувен зазначив:



"Не хочу казати, що Карпати показали супер фантастичну гру. Ми також мали свої моменти і працювали дуже добре, але вони перемогли".

Кривбас наразі не може виграти в трьох поспіль матчах і з 20 очками займає 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ.