Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1
Гол: Пастух, 45+1

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко — Піхальонок (Шола, 65), Михайленко, Буяльський (Бленуце, 81) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассінор (Нонікашвілі, 71), Кузик (Дайко, 79).

Попередження: Кабаєв, Попов, Михавко — Нонікашвілі