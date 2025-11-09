У команди Олександра Шовковського нещодавно була серія безпрограшна серія в чемпіонаті, а тепер вона започаткувала нову — програшну.
Динамо Київ — ЛНЗ, фото УПЛ
09 листопада 2025, 17:28
Динамо Київ — ЛНЗ 0:1
Гол: Пастух, 45+1
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко — Піхальонок (Шола, 65), Михайленко, Буяльський (Бленуце, 81) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассінор (Нонікашвілі, 71), Кузик (Дайко, 79).
Попередження: Кабаєв, Попов, Михавко — Нонікашвілі