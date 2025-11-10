Україна

Керманич Полісся прокоментував перемогу над Олександрією.

Житомирське Полісся напередодні обіграло Олександрію в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Полісся 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Так, це місто для мене рідне: я тут ріс як тренер і робив перші кроки в клубній кар’єрі. Для мене цей стадіон і вболівальники завжди будуть особливими, тож приємно сюди приїжджати.

Звісно, не хотілося б нікого засмучувати, але результат — це насамперед професійна робота команди. Сьогодні важливо говорити про Полісся: команда була готова до матчу, показала характер і мотивацію. Особливо підкреслюю, що навіть на важкому полі ми були сильніші у стандартах.

Так, покращення якості наших стандартів — це результат системної роботи. На таких полях, як сьогодні, стандарти дуже важливі, і ми були готові на 100%.

Це результат настрою, готовності та концентрації з перших до останніх хвилин. Важливо, що зіграли "на нуль", бо це додає впевненості. Коли рахунок стає 2:0 чи 3:0, грати треба для вболівальників і отримувати задоволення — саме це ми й зробили сьогодні", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гратиме вдома проти кам’янець-подільського Епіцентру.