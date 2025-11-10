Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 9 листопада 2025 року.

Олександрія поступилась житомирському Поліссю на власному полі у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Швидкий гол команди Руслана Ротаня став результатом її потужного тиску на старті зустрічі. Після цього колективу Кирила Нестеренка вдалось перехопити контроль над грою наприкінці першого тайму, але вже на початку другого гості пропустили знову з подачі кутового.

І вже під завісу протистояння "поліграфи" дали суперникам провести черговий результативний стандарт, але цього разу — уже із штрафного.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Полісся у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Полісся 0:3

Голи: Гайдучик, 9, Сарапій, 48, Назаренко, 84

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко (Фернандо, 66), Булеца (Кулаков, 66) — Жота (Амарал, 87), Кастільйо (Хуссейн, 66), Цара (Козак, 72).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Таллес, 71), Бабенко (Лєднєв, 88) — Гуцуляк, Брагару (Шепелєв, 59), Велетень (Назаренко, 71) — Гайдучик (Філіппов, 59).

Попередження: Скорко