Захисник СК Полтава прокоментував поразку від ЛНЗ.

У тринадцятому турі української Прем’єр-ліги СК Полтава вдома поступився черкаському ЛНЗ.

СК Полтава — ЛНЗ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "малиново-жовтих" Микита Кононов прокоментував виступ власної команди.

"Дуже багато сил віддаємо в кожній грі. Намагаємось здобувати позитивний результат, залікові пункти, але, на жаль, ось так складається.

Тренер ще в перерві сказав, що ми грали досить добре і справді на рівних, але вони за рахунок майстерності змогли реалізувати моменти. Але будемо працювати далі, ще три гри попереду.

ЛНЗ — дуже силова команда. Із приходом Пономарьова вони додали в цьому плані. Нам на цьому робили акцент. Проти Проспера було складно, але справлялись. Один із найважчих суперників у цьому чемпіонаті для гри один-в-один, а Шахтар — це взагалі був інший рівень. Перебудувались грати з одним гравцем, який страхує.

Нам сказали, що ми мусимо вибігати в контратаки, знаходити свої моменти. У нас вони були. Нам не вистачило завершення", — заявив український виконавець.

У наступному турі СК Полтава гостюватиме в київського Динамо.