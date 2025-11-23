Україна

Керманич Карпат прокоментував поразку від Металіста 1925.

Львівські Карпати напередодні поступились харківському Металісту 1925 у домашньому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Металіст 1925 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед, цей результат розчаровує в плані того, що команда створювала моменти і грала на перемогу. Вважаю, що ми мали забивати і другий м’яч, і моменти були при всіх рахунках.

Ми переважали суперника за агресією, за тим, як ми доходили до фінальної третини і створювали там нагоди. Величезна проблема в тому, що цю кількість заходів у штрафний майданчик треба конвертувати в голи. Тому що м’ячі пролітали по воротарському майданчику. Це наша проблема.

Треба бути більш агресивним, інакше голів не буде. Захисники мають тебе боятись. Думаю, що результат такий перш за все через невикористання тих можливостей, які сьогодні були.

Думаю, що перший гол — це індивідуальна помилка і всі це розуміють та бачать. Другий гол — та сама помилка. Металіст 1925 — це команда, яка найбільше подає, виконує кросів у штрафний майданчик, у фінальну третину. Ми про це казали. Потрібно бути агресивним в цих моментах, не давати можливості подавати.

Ці помилки є і нікуди не дінешся. Те саме стосується молодих гравців. Домчак теж помиляється. Або з розумінням до цього ставитися, або постійно робити ротацію і поступово проводити становлення. Через матчі, мікропомилки ми розумітимемо, що згодом Назар буде воротарем високого рівня.

Раніше запитували, чому не грає Шах, чому грає Вітор. Ми розуміємо, що Артур мав ігрову практику. Сьогодні вийшов, так само помиляється. Він — молодий гравець. Можна мати на його позиції легіонера, можна мати молодого гравця. Тоді треба розуміти, що будуть такі невдалі виходи на заміну та матчі в старті невдалі.

Вважаю, що Танда провів хороший матч. Я вже казав, що нам не вистачає конкуренції і нам потрібно робити такі стресові ситуації для гравців, треба більше ротацій в складі, щоб футболісти були більше сфокусовані та заряджені. Вважаю, що Танда заслужив. Він грав до цього два матчі. Пабло минулий тур пропускав, а Патрісіо добре зіграв. Це конкуренція і це нормально.

Альварес має відчувати її і доводити на тренуваннях, що він готовий грати. Те ж стосується інших гравців. Нам не вистачає конкуренції, деякі наші позиції оголені — це факт. Усі це розуміють. Ми маємо створювати цю конкуренцію таким чином — давати можливість грати всім.

Думаю, що стартові хвилин десять були складнощі. Ми про це розмовляли з командою, що, можливо, виникатимуть моменти, де суперник буде свіжий і буде накривати. Ми мали робити певну річ. Однак це досвід Назара Домчака, він мав ці моменти редагувати. Тому що ми з ним про це розмовляли і він про це знає.

Прийшовши в роздягальню у перерві вже немає сенсу про це говорити, бо ми вже досить легко виходили з-під цього пресингу. Знову ж таки це все реакція. Можна було не втрачати цих десять хвилин, а робити відразу те, про що ми домовлялись до матчу. Ми це передбачали і працювали над складними моментами, як використовувати слабкості суперника. Погоджуюсь із вами, що втратили перші десять хвилин матчу в цьому аспекті", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у рівненського Вереса.