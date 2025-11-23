Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Карпат.

Харківський Металісту 1925 напередодні обіграв львівські Карпати у гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Металіст 1925 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, хочу присвятити цю перемогу Андрію Вікторовичу Полуніну. Це дуже було важливо для нас. І не випадково, що Денис Антюх два голи забив — він його вихованець, в Охитрці він його виховував. Хочу присвятити цю перемогу його пам’яті. Він нас теж тут, у Львові, радував своїми іграми і голами. А по матчу — дякую своїм хлопцям за таку віддачу і за таку гарну гру, я вважаю. Це — заслужена перемога.

Неспортивні дії Калюжного? Які неспортивні дії? Коли фанати щось кричать, кидают сніжки в нашу лавку, у наших гравців — це нормально? Що ви хочете? Щоб я говорив, що Калюжний симулює? Танда не симулює? Те ж саме. Калюжний робить все для команди, щоб команда виграла. Розумієте? Він грає в збірній Україні. Він дуже гарний гравець і сьогодні дуже добре зіграв.

По-перше, у мене немає ніякого особистого рахунку з Владиславом Лупашком. Він тренує Карпати, команда гарно грає, намагається грати в атакувальний футбол. Я свою команду готую так само, як і до кожного іншого суперника. Ми налаштовуємося. Мені завжди приємно грати у Львові на стадіоні Україна. Коли приходять уболівальники — ця аура… Я пам’ятаю ще, коли я грав тут. Мені подобається тут грати", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.