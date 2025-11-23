Україна

Півзахисник Металіста 1925 прокоментував поразку від Карпат.

Напередодні харківський Металісту 1925 обіграв львівські Карпати у гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Металіст 1925 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Іван Калюжний прокоментував виступ власної команди.

"Дякую за привітання. Арбітру потрібно врегульовувати ці емоції. У першому таймі їхній гравець із номером 21 бігав за мною і штовхав мене в спину, а в другому — плюнув у мене. Це ніхто не помічав, але все бачив, що робимо ми. Вважаю, що арбітри мають бути компетентними в таких моментах, бо цей гравець провокує всю гру. Проте нехай це буде на їхній розсуд.

У епізоді із Сичем він зробив фол — я впав. Він ударив мене під коліно, мені було боляче, я лежав, а ще й отримав жовту картку. Я не розумію чому, адже навіть до арбітра не звертався. Але за останні матчі арбітри реагують на будь-яку мою дію саме так. Я, як капітан, ніколи не спілкуюсь у грубій формі. Якщо ж когось образив — прошу вибачення. Але не можу зрозуміти, чому в кожній грі отримую незрозумілі картки.

Я був упевнений, що пенальті не буде. М’яч потрапив мені в живіт. Але в цьому епізоді арбітр одразу призначив пенальті. Він сказав, що моя рука була піднята догори, але насправді вона була біля тіла. Такі ситуації трапляються. Дякую, що арбітр пішов переглянути VAR. Я відразу пояснив, що спочатку м’яч влучив у живіт, а потім у лікоть — так і вийшло.

Вважаю, що перемога була заслуженою. Цю перемогу ми присвячуємо Андрію Вікторовичу Полуніну. Царство йому небесне. Ми будемо дуже сумувати", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.