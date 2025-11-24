Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Кривбасу.

Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в домашньому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Верес 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Це був хороший, насичений подіями матч. Гадаю, він сподобався вболівальникам на стадіоні і телеглядачам. Щодо гри — Кривбас був більш ефективним в першому таймі, тоді як ми — в другому. Загалом, закономірний результат.

Чи зуміли ми здивувати Кривбас тактично? Це важко сказати одразу після гри — потрібен значно глибший аналіз. Якщо не перемогли, то говорити, що ми когось переграли — це неправильно, необ'єктивно. Це була гра рівних суперників. Із великою кількістю гольових моментів, із цікавою грою.

Повторюсь, результат сьогодні є закономірним. Хоча, кожна з команд мала нагоди забити більше і здобути перемогу.

Хотів би подякувати нашим гравцям, команді. По грі було помітно, що ми приїхали перемагати і ця жага до перемоги в нас зберігалась до заключної секунди матчу. Це дуже важливо.

Ну і при нагоді, знову ж таки, нас сьогодні підтримували наші фани. Дорога не близька, ми відчували сьогодні їхню підтримку. За це щиро дякуємо. Як і за підтримку людей, що вболівали за нас біля своїх екранів", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме львівські Карпати.