Півзахисник Вереса прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні рівненський Верес зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в домашньому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Верес 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Владислав Шарай прокоментував виступ власної команди.

"Другий гол? Зіграв по ситуації. До того ж, я на тренуваннях відпрацьовую удари з відстані. Тому, сьогодні вдалось забити хороший гол.

Не скажу, що перший тайм був дуже поганим у нашому виконанні. Просто ми не реалізували свої моменти. У перерві проговорили усе це і повірили, що зможемо перевернути цю гру.

Нічия в сьогоднішньому матчі — це більше позитивний результат. Команда не програє, ми набираємо свої пункти, тому це позитивний результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме львівські Карпати.