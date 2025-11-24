Україна

Керманич Полісся прокоментував нічию проти Епіцентру.

Житомирське Полісся напередодні зіграло внічию проти кам’янець-подільського Епіцентру в домашньому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли більшого, 100%, і розуміємо, що не досягли того результату, якого прагнули, але все одно потрібно хлопцям подякувати за роботу. Вони хотіли, вони дуже хотіли перемогти. Ми зустрілись із закритою командою, яка хотіла щільно грати в обороні та вибігати на контратаках.

Треба віддати належне — їх план спрацював. У другому таймі ми мали дві контратаки і два моменти на наші ворота. Вони вичекали ці контратаки і десь, можливо, такі моменти прибивають і нас, тому що ми хочемо на м’ячі постійно бути.

Що стосується початку гру, вона дуже легко нам давалась, ми створювали момент за моментом. Дуже багато було передумов для ударів, але не реалізовували і якось халатно поставилися до своїх моментів, подумали, що вони будуть приходити знову і знову. А побачили ми зовсім інше.

У другому таймі дуже мало було правильних рішень і суперник з кожною хвилиною мав уже більше впевненості, вибігав у контратаки, які він нам і зробив — дві дуже небезпечні контратаки.

Нічого страшного. Я сказав хлопцям, що такі матчі будуть і надалі, вони всі чимось схожі. Не завжди ти будеш перемагати 2:0, 3:0. Це трошки заспокоює. Іноді виходять такі матчі. Але якби забили швидко, то, можливо, цей результат був би для нас швидкий і тоді могли б його розвивати ще краще.

Нам потрібно спокійно прийняти цей результат, проаналізувати і вже повинні через цей матч бути готовими. Для нас це як образ, що наступні матчі будуть такими ж самими. Іноді в цих матчах треба дуже хотіти перемагати, грати серцем. Іноді ти забиваєш і на 90 хвилинах, тому потрібно вірити в це.

Тиском на суперника задоволені. У другому таймі дуже легко доходили до третьої зони. Ми їх невірно трактували. Просили бути агресивніше у штрафному майданчику. Коли доставляли туди м’яч — не було кому вриватись. Коли розвертали гру, але не готові були подавати — у штрафній знаходилось по три-чотири гравця. Потрібно бити, хотіти забивати, бігти. В другому таймі моментів дійсно стало менше.

Який був позитив? Бажання. У першому таймі були на м’ячі, оцінювали ситуацію на полі. Неправильні рішення приходять від утоми. Є ще майстерність, коли береш на себе гру, відповідальність, б’єш по воротах. У перерві говорили про це. Звісно, хочемо перемоги. Якщо результат 0:0 — значить не награли. Є матчі, коли м’яч не хоче йти в ворота. Потрібно грати серцем", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме луганську Зорю.