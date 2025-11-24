Україна

Голкіпер Полісся прокоментував нічию проти Епіцентру.

Напередодні житомирське Полісся зіграло внічию проти кам’янець-подільського Епіцентру в домашньому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "вовків" Євген Волинець прокоментував виступ власної команди.

"Враження? Не знаю. Звісно, що якийсь осад залишився, тому що не здобули три очка, не вистачило забитого гола. Але, в принципі, могли також і програти, тому очко, це теж треба його заслужити.

Звісно, що хочеться вигравати, але сьогодні так сталось, що ми не змогли забити. Чим далі до кінця матчу, тим команда суперників ставала більш сміливою. І в них з'являлись моменти, тому гра була складна. Шкода, що не виграли.

У нас були дуже хороші моменти в першому таймі. Чим команда може більше оборонятись, не пропускати, то вона стає більш сміливою в атаці.

Ми не змогли реалізувати свої моменти в першому таймі. Коли ми більшими силами йшли вперед, то в них з'являвся простір і моменти.

У Епіцентру хороша атака та індивідуально якісні футболісти в атаці, тому вони багато забивають і доволі небезпечні. Звісно, що в них були моменти, але ми теж не просто так тренуємось.

Виклик до збірної? Це стимул більше працювати та заслуговувати ще раз поїхати туди. Звісно, що хочеться і це стимулює до більшої праці", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме луганську Зорю.