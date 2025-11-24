Україна

Захисник Полісся прокоментував нічию проти Епіцентру.

У домашньому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні житомирське Полісся зіграло внічию проти кам’янець-подільського Епіцентру.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "вовків" Сергій Чоботенко прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні, як бачите, м’яч не йшов у ворота. Епіцентр — це, насамперед, хороша команда, хочу їх похвалити, в них хороший тренерський штаб. Видно, що є ідея, як грати, й підібрані непогані виконавці, тому не треба дивитись, що вони в кінці турнірної таблиці йдуть, а нам трохи не пощастило.

Хоча десь також і пощастило: Волинець відбив удар, врятував нас, а от попереду трохи не пощастило.

Як ви могли побачити, ми високо підіймались, але в суперників є швидкісні гравці, які непогано грають на м’ячі, тому моментами в них були хороші контратаки. Хочемо в кожній грі перемагати, але сьогодні втратили очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме луганську Зорю.