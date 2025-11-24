Україна

Керманич Епіцентру прокоментував нічию проти Полісся.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні зіграв унічию проти житомирського Полісся в гостьовому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Ми віддаємо належне, проти якого суперника ми сьогодні грали. Проти команди, яка ставить собі завдання боротись за чемпіонство. І я не перебільшую, повірте мені. Той рівень гри, який є в Полісся… Якщо б нам заздалегідь сказали про нічию 0:0, то це був би для нас цілком позитивний результат.

Але матч складався так, що в нас були хороші моменти, тож могли взагалі виграти. Це все — футбол, тут нічого неможливо передбачити. Але я вдячний хлопцям за те, що вони сьогодні вибороли цю нічию, і їхнім ставленням я також дуже задоволений.

У нас був план зіграти в середньому блоці. Ми розуміли, що Полісся гратиме на м’ячі й ми не будемо з ними в цьому змагатись. Ми добре розібрали зони, де грали футболісти суперників, особливо в другому таймі, де в Полісся був, можливо, один момент. У нас теж був просто розкішний момент, Сидун не забив, усе могло трапитись.

Загалом, я задоволений нічийним результатом, бо в нас як — команду кидає то в холод, то в жар. Немає стабільності. А впевненість може з’явитись тільки тоді, коли ти грає проти таких команд, як Шахтар, Полісся, Динамо Київ. Я вважаю, що хлопці впорались сьогодні з цим тиском і виконали дуже добре свою роботу.

Пізні заміни в атаку? Не дуже легко в таку гру входити, бо вона була настільки напруженою, що хлопці, які грали та втомились, усе одно краще відчували цей ритм. Я не став ризикувати, тому що результат був важливішим.

Супряга? Він додає потрохи, але я йому завжди кажу, що треба бути нахабним. Нападник має бути завжди нахабним, у спортивному сенсі. Він потрохи виходить із того стану, у якому він перебував останні роки. Можливо, були якісь недоліки, але його робота заслуговує на компліменти.

Зміна стадіону? Із такою погодою, як була сьогодні в Житомирі, поле в Тернополі навряд чи б упоралось. Нам запропонували новий стадіон — ми погодились. Але ми з теплотою ставимось до Тернополя, хоча досі не виграли там жодної гри. Для нас люди там теж рідні, тому ми вшанували пам’ять людей, які загинули 19 листопада. Ми не кажемо цьому місту "до побачення", ми просто через погодні умови перенесли наступну гру", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.