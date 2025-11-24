Україна

Форвард Епіцентру прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні кам’янець-подільський Епіцентр зіграв унічию проти житомирського Полісся в гостьовому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник новачків УПЛ Вадим Сидун прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, що сьогодні Епіцентр відіграв солідно. Мали ще багато гольових моментів. Зіграли гідно проти сильного, як для рівня нашої УПЛ, суперника.

У моєму гольовому моменті я намагався просто спрямувати м’яч у ворота, але влучив по центру у воротаря. Якби удар пішов трохи в бік — був би гол. А так, на жаль, не забив.

У першому таймі теж був момент, але там по воротах не влучив. Буває. Не кожного разу можна забивати.

Тренерські вказівки що на перший тайм, що на другий, були однаковими. Ми грали від оборони, намагались ловити на контратаках. У другому таймі виходило краще, бо Полісся намагалось нагнітати, тож звільнялись зони на їхній половині.

Це була гра до першого м’яча, тому рахунок 0:0 для нас — результат наче й не надто гарний, але й не поганий для нас", — заявив український виконавець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.