Захисник Епіцентру прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні кам’янець-подільський Епіцентр зіграв унічию проти житомирського Полісся в гостьовому матчі тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Епіцентр 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник новачків УПЛ Олександр Климець прокоментував виступ власної команди.

"Розуміли, проти якого суперника граємо, і треба віддати належне — цей суперник бореться не просто за єврокубки, а й за чемпіонство. Ми розуміли, що будемо більше грати в захисті, але все рівно знали, що будуть моменти на контратаках.

Було в нас, я вважаю, два-три напів моменти. Один із них — 90%, могли й забити, але трохи не пощастило. Проте одне очко в такій грі на виїзді для нас є хорошим результатом.

Можливо, не вистачає десь майстерності, а десь — везіння. Ми перший рік в УПЛ, і я думаю, що з кожною грою ми покращуємось. Більше ударів, більше моментів, і я думаю, що з часом буде й більше голів.

Особисто я відчував, що добре витримав цю гру. Уже майже завершується перше півріччя чемпіонату, тож тонус присутній. Команда, сподіваюсь, так само.

Висновок після гри — ми можемо грати проти такого суперника. Зіграти інакше проти команди рівня Полісся ми наразі не могли — треба ще працювати, тому я вважаю, що це для нас позитивний результат.

Не знаю, чому на виїзді ми маємо кращі здобутки. Будемо працювати, щоб і в домашніх іграх також брали очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.