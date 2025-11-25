Україна

Капітан Кривбасу відкрив рахунок у матчі, але команда болісно переживає втрату двох очок і готується до поєдинку з Шахтарем.

Півзахисник та капітан Кривбасу Максим Задерака прокоментував нічию з Вересом (2:2) у рамках 13-го туру УПЛ.

"Ми дуже довго готувалися до цієї гри, адже була пауза в чемпіонаті. Добре проаналізували суперника та розуміли, що на матч прийдуть наші вболівальники. З перших хвилин почали грати агресивно, хотіли забити якомога більше, тому в першому таймі створили багато нагод. Частину з них, на жаль, не використали", – розповів Задерака.

За словами капітана, результат сприймається болісно:

"Таке враження, ніби це поразка. Хочеться якнайшвидше проаналізувати те, що сталось, зробити висновки та підготуватися до наступної гри з Шахтарем. Будемо залишатися професіоналами і рухатися далі".

На запитання про причини змін у грі після перерви Задерака зазначив:



"В перерві тренер трохи підняв градус, сказав, що треба використовувати свої нагоди та не збавляти обертів у другому таймі. Проте щось пішло не так. Наступного тижня будемо аналізувати гру більш детально".

Свій наступний матч Кривбас проведе проти донецького Шахтаря у Львові 1 грудня.