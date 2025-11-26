Україна

На нагороду претендують ще троє футболістів.

Орендований вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза є одним із претендентів на звання найкращого гравця Венесули, який виступає за кордоном, за підсумками 2025 року. Про це повідомляє El Mundo es un balon.

Суперниками 23-річного венесуельця будуть півзахисник Інтер Маямі Теласко Сеговія, нападник Хесус Рамірес із Насіонала та форвард Саломон Рондон із Реала Ов'єдо.

Проголосувати за одного з кандидатів можна ТУТ.

Нагадаємо, контракт Глейкера належить Ангостурі, але Кривбас має опцію викупу футболіста.

Нинішнього сезону Мендоза провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач.