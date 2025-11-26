На нагороду претендують ще троє футболістів.
Глейкер Мендоза, ФК Кривбас
26 листопада 2025, 15:17
Орендований вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза є одним із претендентів на звання найкращого гравця Венесули, який виступає за кордоном, за підсумками 2025 року. Про це повідомляє El Mundo es un balon.
Суперниками 23-річного венесуельця будуть півзахисник Інтер Маямі Теласко Сеговія, нападник Хесус Рамірес із Насіонала та форвард Саломон Рондон із Реала Ов'єдо.
Проголосувати за одного з кандидатів можна ТУТ.
Нагадаємо, контракт Глейкера належить Ангостурі, але Кривбас має опцію викупу футболіста.
Нинішнього сезону Мендоза провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач.