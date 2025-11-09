Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 8 листопада 2025 року.

Львівські Карпати здобули перемогу над криворізьким Кривбасом у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Ворота команди Патріка ван Леувена Олександр Кемкін на 16 хвилині припустився помилки, отримавши вилучення за фол за межами власного штрафного, що зламало плани на гру для його колективу.

Після цього підопічні Владислава Лупашка домінували на м’ячі, але єдиний і переможний гол у цій зустрічі вони забили не без явної "допомоги" іншого воротаря Кривбасу Володимира Маханькова.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Кривбас у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Кривбас 1:0

Гол: Бруніньйо, 47

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Шах (Клименко, 58), Краснопір (Ігор, 84), Вітор.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас (Є. Шевченко, 90), Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб (Мулик, 90) — Каменський (Микитишин, 58), Парако (Маханьков, 22), Мендоза.

Попередження: Бабогло — Твердохліб

На 16-й хвилині був вилучений Олександр Кемкін (Кривбас) (грубе порушення).