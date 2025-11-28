Сьогодні, 28 листопада, у київському Будинку футболу відбулася процедура жеребкування 1/4 фіналу Кубка України-2025/26.

До чвертьфіналу вперше в історії пройшли одразу п'ять клубів із нижчих дивізіонів країни — зокрема Фенікс-Маріуполь, Буковина, Інгулець, Чернігів та Локомотив Київ. УПЛ представляють Динамо Київ, Металіст 1925 та ЛНЗ.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України:

Металіст 1925 — Локомотив Київ

Чернігів — Фенікс-Маріуполь

ЛНЗ — Буковина

Динамо Київ — Інгулець

Базовою датою проведення чвертьфіналів турніру будуть 3-5 березня 2026 року.