Україна

Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні київська Оболонь у домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти ковалівського Колоса.

Оболонь — Колос 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Нам було дуже важливо здобути позитивний результат у цій грі після тієї поразки, яка була в минулому турі. Вона дуже по нам ударила, і головне завдання було — здобути позитивний результат.

Колос доволі непогана команда — ми всі побачили це в двох попередніх турах. Вони добре стартували, потім було трошки в них не так, як, напевно, вони хотіли б здобувати очки, але передусім у нас було розуміння, як працювати проти гравців Колоса. Ми доносили це гравцям, і, дякувати їм, вони все це почули.

Стримати того ж Климчука вдалось за рахунок підготовки до гри. Ми постійно готуємось до суперника, намагаємося робити все, щоб не дати їм спрацювати, шукати їхні слабкі сторони і починати туди нав’язувати свою гру.

Погана та команда, яка не хоче перемогти. Футбол — це ж гра, у якій хто перемагає, той, напевно, і рухається далі по життю.

Ми розуміли, що в нас буде якийсь шанс, який був у Нестеренка, що вони відкриються, у нас будуть зони і ми зможемо… Головне було — його реалізувати. Нажаль, не вийшло, але Бога гнівити не хочеться. Позитивний результат є, що дуже важливо для нас.

Третій рік поспіль граємо внічию? Дербі є дербі. Гру з Динамо ми теж закінчили з нічийним результатом. Дербі не те що повинно бути — воно само собою існує. Як не крути, а якщо дві команди перебувають поруч — у місті чи в області — це вже само собою дає гравцям стимул здобути позитивний результат.

Колос поскаржився на поле? Я не знаю, ми постійно граємо на цьому полі — не сказав би, що щось заважає. Можливо, їм заважає — але це їхні проблеми.

Я вже сказав на початку, що після тієї поразки, яку ми отримали в минулому матчі з Шахтарем, для нас дуже важливо було здобути сьогодні позитивний результат. Я вважаю, що ми його здобули.

Так, звичайно, хотіли перемогти, але нічия — це теж позитивний для нас результат після тієї гри, яка була в попередньому турі", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в черкаського ЛНЗ.