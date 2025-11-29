Україна

Голкіпер Оболоні прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні київська Оболонь у домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти ковалівського Колоса.

Оболонь — Колос 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "пивоварів" Назарій Федорівський прокоментував виступ власної команди.

"Емоції двоякі, тому що нам хотілося перемогти. На жаль, у деяких епізодах нам не пощастило, і в другому таймі фізично, напевно, не вистачило.

Скоріш за все, це і психологічно складова, і фізична, тому що буквально чотири дні тому ми грали проти Шахтаря — гра була доволі важкою в психологічному плані. Тому для нас доволі важлива нічия. Цей бал нам допоможе в майбутньому.

Кожен голкіпер хоче грати сухі матчі. На жаль, так трапляється іноді, що якась темна смуга. Вона буває, нічого страшного. Найголовніше — це дисципліна, працювати, трудитися, старатись. Я до кінця вірю в те, що можу грати сухі матчі.

У Колоса доволі хороші гравці в центрі. У Ррапая непоганий удар, знаю, що у Цурікова ліва нога така шалена, також Салабай доволі непогано прикладається. Тож загалом я очікував цих ударів.

Найважчий, напевно, був у першому таймі, коли пробивав Цуріков — доволі важкий м’яч. Хоч він летів, здавалося б, по центру, але по такій незручній траєкторії, що мені аж довелось коліном відбивати.

Ми програли минулу гру, нам потрібно було перезарядитись. Я думаю, цей матч стане зарядом на наступні дві гри і ми зможемо їх позитивно пройти", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в черкаського ЛНЗ.