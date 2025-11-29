Україна

Півзахисник Колоса прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні ковалівський Колос у домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти Оболоні.

Оболонь — Колос 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "колосків" Олександр Демченко прокоментував виступ власної команди.

"Є певна недосказаність. Створили купу моментів, мали багато нагод, напівмоменти. Не вистачило останнього удару, який завершився б голом.

Намагались із перших хвилин грати агресивно, у свій футбол, атакувати, пресингувати. Усе, як завжди. Як це виглядало зі сторони — не знаю.

Ми робили все правильно на полі, створювали моменти, грали інтенсивно, динамічно. Могли забивати зі стандартів, їх було дуже багато. Але десь не пощастило. Я маю право так сказати, бо моменти мали. Єдине — не реалізували їх.

Оболонь молодці, оборонялись. Не будемо їх скидати з рахунків. Нічого страшного немає. Нанесли багато ударів і бувають ігри — не вдалось забити, але зробили багато зусиль, щоб продовжилась серія забитих м’ячів. Але це футбол. Рухаємось у правильному напрямку.

У перерві говорили, щоб продовжували грати в свій футбол, намагатись домінувати. Нічого не змінювали", — заявив український виконавець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме донецький Шахтар.