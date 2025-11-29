Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та львівські Карпати.

Рівненський Верес та львівські Карпати зіграють на рівненському Авангарді в чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), використав із перших хвилин Гончаренка в центрі оборони.

Владислав Лупашко, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (1:2), залучив до стартового складу Бабогла та Мірошніченка в обороні, тоді як Альварес розташується в центрі поля, а Федор виступатиме під нападниками, серед яких Ігор Невес.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Шарай, Харатін, Бойко — Айдін, Тарануха, Веслі.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Куція, Кучеров, Кльоц, Пушкуца, Ндукве, Годя.



Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа — Федор — Ігор, Бруніньйо.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Клименко, Карабін, Костенко, Полегенько, Педрозу, Шах, Краснопір.



Гра Верес — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.