Україна

Тренер Руху Іван Федик відзначив бойовий настрій команди.

Головний тренер Руху Іван Федик прокоментував переможний матч (1:0) своєї команди проти Олександрії.

Про значення перемоги:

"Для нас було важливо здобути три очки у гостьовому матчі після важкого переїзду. До Олександрії завжди непростий виїзд. Ми багато змінювали у підготовці до цієї гри і спочатку планували грати з трьома центральними захисниками, але перед матчем вирішили діяти у схемі з двома центральними", — прокоментував коуч львів'ян.

Про серію нічиїх:

"Весь тиждень говорили, що Рух у матчах з Олександрією часто грає внічию. Тому для нас перемога була особливо важлива, щоб зламати цю серію. Я бачив у роздягальні настрій хлопців і не сумнівався в перемозі. Проте потрібно було реалізовувати свої моменти: Бабукар Фаал та Марко Сапуга не забили після виходів віч-на-віч з голкіпером", — наголосив Федик.

Про турнірну таблицю:

"Ми готуємось до кожного матчу окремо, враховуючи наявних гравців. Для нас важлива кожна гра", — сказав наставник Руху.

Ця перемога допомогла Руху набрати 13 залікових балів та тимчасово піднятися на 13-ту сходинку. У наступному турі Олександрія гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.