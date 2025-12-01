Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 30 листопада 2025 року.

Львівський Рух у чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги мінімально обіграв Олександрію на полі суперників.

Команда Івана Федика дотиснула суперників до пропущеного м’яча посеред першого тайму й у подальшому намагалась контролювати хід подій.

У той самий час колектив Кирила Нестеренка активно провів середину другого тайму, але бажаного за цей час не досягнув, тому був змушений поступитись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Рух у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Рух 0:1

Гол: Роман, 22

Олександрія: Долгий — Скорко (Шостак, 72), Боль, Артур (Беїратче, 59), Ухань — Булеца (Хуссейн, 59), Фернандо (Кулаков, 72), Мишньов (Ващенко, 85) — Цара, Кастільйо, Жота.

Рух: Герета — Слюбик, Копина (Підгурський, 68), Холод — Роман, Едсон, Притула (Кітела, 88), Лях — Квасниця (Руніч, 68), Фаал (Слюсар, 88), Рейляну (Сапуга, 56).

Попередження: Ухань, Кулаков, Шостак, Кастільйо, Беїратче, Хуссейн — Притула, Слюбик, Підгурський