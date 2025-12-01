Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 30 листопада 2025 року.
01 грудня 2025, 11:50
Львівський Рух у чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги мінімально обіграв Олександрію на полі суперників.
Команда Івана Федика дотиснула суперників до пропущеного м’яча посеред першого тайму й у подальшому намагалась контролювати хід подій.
У той самий час колектив Кирила Нестеренка активно провів середину другого тайму, але бажаного за цей час не досягнув, тому був змушений поступитись.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Рух у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Олександрія — Рух 0:1
Гол: Роман, 22
Олександрія: Долгий — Скорко (Шостак, 72), Боль, Артур (Беїратче, 59), Ухань — Булеца (Хуссейн, 59), Фернандо (Кулаков, 72), Мишньов (Ващенко, 85) — Цара, Кастільйо, Жота.
Рух: Герета — Слюбик, Копина (Підгурський, 68), Холод — Роман, Едсон, Притула (Кітела, 88), Лях — Квасниця (Руніч, 68), Фаал (Слюсар, 88), Рейляну (Сапуга, 56).
Попередження: Ухань, Кулаков, Шостак, Кастільйо, Беїратче, Хуссейн — Притула, Слюбик, Підгурський