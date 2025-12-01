Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та СК Полтава.
Ігор Костюк, фото ФК Динамо Київ
01 грудня 2025, 14:34
Динамо Київ та СК Полтава зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Ігор Костюк у першому матчі після призначення на посаду використав із перших хвилин Тимчика та Дубінчака в обороні, тоді як Буяльський гратиме в центрі поля, а на вістрі атаки розташується Герреро.
Павло Матвійченко, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:2), залучив до стартового складу Савенкова та Коцюмаку в захисті, тоді як Марусич гратиме в атаці.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв.
Запасні: Моргун, Захарченко, Тіаре, Вівчаренко, Караваєв, Рубчинський, Редушко, Осипенко, Яцик, Пономаренко, Бленуце.
Запасні: Мінчев, Єрмолов, Кононов, Ходуля, Стрельцов, Оніщенко, Даниленко, Шаповалов, Хахльов.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Галенков — Марусич, Вівдич.
Гра Динамо Київ — СК Полтава почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
