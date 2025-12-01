Україна

Ротань пояснив, чому останні хвилини проти Зорі були нервовими.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над луганською Зорею (2:0) у матчі 14-го туру УПЛ.

Про гол Назаренка:

"Ситуація була – тільки віддавай, але Саша взяв ініціативу на себе. Якби він не забив, мабуть, усі, хто біг його вітати, побігли б його бити (сміється). Молодець. Сьогодні ми казали хлопцям брати на себе ініціативу – і вони били по воротах. Мали достатньо моментів, щоб раніше завершити матч. Кінцівка була нервова, але другий гол закрив гру", – сказав Ротань.

Про нервову кінцівку:

"Потрібно реалізовувати моменти, і гра пішла б спокійніше. Зараз на нас тягар результату, це змушує хлопців переживати і боротися. Такі перемоги роблять команду сильнішою", – додав тренер.

Полісся займає 3-тє місце в УПЛ з 27 очками. У 15-му турі команда на виїзді зіграє проти Руха (7 грудня).