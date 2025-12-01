Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас зіграють на Арені Львів у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Арда Туран, після перемоги над ірландським Шемрок Роверс (2:1), використав із перших хвилин Коноплю та Педріньйо Азеведо на флангах оборони, тоді як Бондаренко, Очеретько та Марлон Гомес гратимуть у центрі поля, а Егіналду та Мейрелліш розташуються в атаці.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (2:2), залучив до стартового складу Твердохліба в центрі поля, тоді як Лін гратиме праворуч в атаці.

Шахтар: Фесюн — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Твардовський, Криськів, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Лукас, Фарина.



Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Микитишин.

Запасні: Хома, Сичов, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Бекавац, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая.



Гра Шахтар — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.