Редушко про свій дебют: Реалізував мрію, але засмучений через поразку

Асист на Яцика, але прикра поразка проти Полтави залишила змішані емоції.

Півзахисник Динамо Богдан Редушко провів свій перший матч за основну команду киян у домашньому поєдинку проти СК Полтава (1:2) та відзначився результативною передачею на Олександра Яцика.

Після гри 18-річний футболіст поділився своїми враженнями:

"Маю змішані відчуття. З одного боку щасливий, що дебютував і віддав асист, але ми програли, а для Динамо це поганий результат".

Редушко зізнався, що не очікував, що його залучать до першої команди, та був приємно здивований:

"Про те, що нас залучать до першої команди, повідомили після матчу Динамо U19. Після того як Ігор Володимирович про це сказав, готувався до гри. Було приємно робити це у складі основної команди".

Футболіст зазначив, що вихід на поле в першій команді Динамо був мрією з дитинства:

"Це було моєю мрією з дитинства, і усе, що я робив протягом кар’єри, було заради цього. Сьогодні отримав шанс, тож одночасно щасливий і нещасливий через поразку".

Богдан не приховував, що сподівався одразу проявити себе на полі:

"Я виходив на гру не лише, щоб дебютувати, а й щоб робити результат, тож всередині очікував віддати асист".

Водночас півзахисник визнав, що реалізація моментів залишилася слабким місцем команди:

"Протягом останніх хвилин ми вантажили м’яч до штрафного майданчика суперника, мали повну перевагу, але не реалізували свої моменти й не забили".