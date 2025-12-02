football.ua
  • Україна

    02 грудня 2025, 08:30

    Редушко про свій дебют: Реалізував мрію, але засмучений через поразку

    Асист на Яцика, але прикра поразка проти Полтави залишила змішані емоції.

    Півзахисник Динамо Богдан Редушко провів свій перший матч за основну команду киян у домашньому поєдинку проти СК Полтава (1:2) та відзначився результативною передачею на Олександра Яцика.

    Після гри 18-річний футболіст поділився своїми враженнями:

    "Маю змішані відчуття. З одного боку щасливий, що дебютував і віддав асист, але ми програли, а для Динамо це поганий результат".

    Редушко зізнався, що не очікував, що його залучать до першої команди, та був приємно здивований:

    "Про те, що нас залучать до першої команди, повідомили після матчу Динамо U19. Після того як Ігор Володимирович про це сказав, готувався до гри. Було приємно робити це у складі основної команди".

    Футболіст зазначив, що вихід на поле в першій команді Динамо був мрією з дитинства:

    "Це було моєю мрією з дитинства, і усе, що я робив протягом кар’єри, було заради цього. Сьогодні отримав шанс, тож одночасно щасливий і нещасливий через поразку".

    Богдан не приховував, що сподівався одразу проявити себе на полі:

    "Я виходив на гру не лише, щоб дебютувати, а й щоб робити результат, тож всередині очікував віддати асист".

    Водночас півзахисник визнав, що реалізація моментів залишилася слабким місцем команди:

    "Протягом останніх хвилин ми вантажили м’яч до штрафного майданчика суперника, мали повну перевагу, але не реалізували свої моменти й не забили".

    За підсумками 14 турів Динамо йде на 7-у місці в УПЛ, маючи 20 балів. Свій наступний матч команда проведе проти Кудрівки.

    Сергій Владиченко

    Football.ua

