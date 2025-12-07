Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку від ЛНЗ.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги київська Оболонь поступилась черкаському ЛНЗ.

ЛНЗ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Важка поразка, але ми не заслуговували на такий результат. Не вважаю, що у нас не було моментів, щоб забити м’яч. Не згоден із думкою, що нас закрили на нашій половині поля.

Курйозний гол? Підтримали Назара. Сказати, що він вплинув — це буде неправильно.

Намагались грати так, як готувались до суперника, розуміли, як це треба робити проти ЛНЗ. До другого м’яча і після нього намагались грати в те, про що домовлялись.

Вийшло чи не вийшло — можемо сказати після того, як проаналізуємо. Працюємо з хлопцями постійно, намагаємось їм довести, що нічого складного в Прем’єр-лізі немає і нічого неможливого немає. Треба додати впевненості.

Яке буде підсилення? Уже після закінчення чемпіонату зможемо конкретніше про це говорити.

Нам не вдалось забити. Якби першими забили — гра була б зовсім іншою. Не сказав би, що в ЛНЗ було багато моментів — такі ж напівмоменти, як і в нас.

Ураховуючи те, що говорили про нашу команду перед чемпіонатом, про гравців, тренерський штаб, клуб, президента, то ми дали скептикам відсіч. Нас ставили на останнє місце, потім передостаннє.

Казали, подивимось після трьох турів, п’яти, десяти, але хлопці дали зрозуміти всім, що з нами просто не буде. У кожної людини є своя думка і ми її поважаємо. Ми спрацювали так, щоб одноголосно не казали, що Оболонь — це останнє місце, пішов тренер, велика кількість гравців. Хлопцям треба сказати дякую за цей період", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.