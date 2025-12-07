Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ обіграв київську Оболонь у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні Центральний в Черкасах.

Команда Віталія Пономарьова віддала м’яч суперникам у першому таймі й тривалий час не претендувала на створення гольових моментів. Аж раптом, на 37 хвилині подача Кузика з лівого флангу перетворилась на забитий м’яч. Після цього почався вже геть інший футбол.

У другій половині Оболонь мала кілька нагод для того, щоб відігратись, але цього так і не зробила. А вже в заключній чверті ігрової години "бузкові" ще двічі піймали суперників на швидких атаках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Оболонь у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Оболонь 3:0

Голи: Кузик, 37, Нонікашвілі, 77, Яшарі, 84

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч (Путря, 90), Горін (Дайко, 90), Муравський, Драмбаєв — Нонікашвілі (Авагімян, 85), Рябов, Пастух — Яшарі, Проспер (Кравчук, 85), Кузик (Беннетт, 90).

Оболонь: Федорівський — Ільїн (Є. Пасіч, 89), Приймак, Курко (Нестеренко, 89), Дубко, Шевченко (Черненко, 76) — Мединський (Теслюк, 61), Чех, Прокопенко — Слободян, Устименко (Суханов, 89).

Попередження: Нонікашвілі, Горін — Дубко, Шевченко, Слободян