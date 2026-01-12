Україна

Володимир Бражко розповів про те, як пройшло медичне обстеження після відпустки.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував вихід "біло-синіх" з відпустки перед стартом підготовки до другої половини сезону.

"Протягом перших двох тижнів відпустки я проходив відновлення після останньої травми, працював в залі, робив вправи для ніг. А вже після Нового року, коли пройшли свята, потрібно було вже повертатися у форму, тому почав займатися. Думаю, непогано підготувався, вже засумував за тренуваннями, командою, футболом загалом і чекаю на початок зборів.

Коли було зламане ребро, перші днів 10 я нічого не міг робити, тож цей час ніби замінив відпустку. А вже потім, звісно, мені потрібно було наздоганяти згаяне, набирати форму, нарощувати м’язову масу. Після Нового року почав бігати та робити вправи на верхній плечовий пояс – тож навпаки, встиг засумувати за роботою, навантаженнями, за відчуттям втомленості, тож, повторюся, вже чекаю на початок тренувань та зборів.

Ще рік тому я почав займатися боксом, ходити на тренування, мені сподобалося, можна сказати, це моє хобі, воно мені теж допомагає, адже працюють інші м’язи в тілі. В залі зробив одні вправи – болять одні м’язи, пішов на бокс – зовсім інші. Мені лише в радість іноді займатися, коли є час. Бокс – це щось нове для мене, він допомагає у підготовці.

У якому настрої гравці пройшли медогляд та зустрілися разом? Я завжди приходжу майже вчасно, важливо раніше прийти, щоб зробити усе першим та раніше піти. У мене немає лікарів чи кабінетів, до яких я б боявся заходити. Навпаки, краще усе перевірити та впевнитися у тому, що здоровий", — наводить слова Бражка прес-служба клубу.

Після 16 турів Динамо набрало 26 очок і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів.